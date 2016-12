Appel à Projets : Programme PULSAR 2016

La période de candidature est ouverte pour répondre à l’appel à projets de coopération franco-québécoise en culture scientifique lancé par l’ACS et le service de coopération et d’actions culturelles du Consulat général de France à Québec.

Cet appel vise à soutenir un projet de culture scientifique impliquant des structures françaises et québécoises. L’objectif de l’appel à projets est la valorisation et la promotion des sciences ainsi que la mise en réseaux des acteurs français et québécois de culture scientifique autour de projets innovants.

Les candidats ont jusqu’au 15 janvier 2017 pour proposer leur projet.

À qui s’adresse l’appel à projets PULSAR :

Toutes les structures à but non lucratif de diffusion de la connaissance scientifique (musées, centres d’interprétation, associations, CCSTI, établissements d’études supérieures et de recherches, jardins botaniques, planétariums, etc.) sont éligibles à cet appel à projets.

Comment participer?

Vous pouvez télécharger le document vous présentant toutes les conditions d’admissibilité et de candidatures >>

Composition des dossiers:

Les candidats doivent télécharger et compléter le formulaire de participation >>

Ce dernier contient:

Titre du projet, résumé, objectifs, description, public(s) cible(s), caractère innovant, promotion et communication ;

Nom du porteur projet français et québécois, noms des membres de l’équipe et des partenaires à joindre au formulaire d’inscription (CV des porteurs de projets, expérience éventuelle en matière de coopération franco-québécoise, coordonnées des porteurs de projets québécois et français) ;

Budget prévisionnel équilibré , comprenant les autres soutiens en euros et dollars canadiens ;

, comprenant les autres soutiens en euros et dollars canadiens ; Calendrier prévisionnel incluant les séjours en France et/ou au Québec.

Les candidats doivent envoyer leur dossier complet avant le 15 janvier 2017. Le projet sélectionné fera l’objet d’une entente entre les deux parties, l’ACS et le Consulat général de France.

Ils devront être acheminés en un fichier unique au format PDF par courriel aux deux adresses suivantes: acs@acs.qc.ca et adjscience@consulfrance-quebec.org

Association des communicateurs scientifique du Québec

Virginie Bounouane Coordonnatrice générale: acs@acs.qc.ca ou +1 514 508 5544

Consulat général de France à Québec

Clémence Rampillon, Chargée de mission Science et Technologie,

adjscience@consulfrance- quebec.org ou +1 514 878-6211