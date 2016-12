Atelier de formation des journalistes sur la communication de crise de santé : une expérience à partager

Une vingtaine de journalistes venus des pays d’Afrique centrale et de l’ouest ont reçu une formation de cinq jours à Yaoundé au Cameroun du 5 au 9 décembre dernier. Cette formation organisée par la Fédération Mondiale des Journalistes Scientifiques (WFSJ) en partenariat avec l’Association des Journalistes et Communicateurs scientifiques du Cameroun (Scilife) a permis aux hommes et femmes de médias de se pencher sur la communication lors d’une crise de santé. Formateur, encadreur et exposant ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors de cette rencontre intellectuelle qui a permis aux uns et aux autres d’apprendre et de bénéficier d’expériences en ce qui concerne la gestion de l’information en situation de crise sanitaire.

Le journaliste scientifique, formateur, Suy Kahofi venu de la Côte d’Ivoire a au bout de cette formation partagé pas mal de connaissances aux participants, y compris Anne-Marie Legault de la WFSJ.

A la fin de cette formation, mes attentes et besoins ont été comblés. Après avoir compris le programme de formation dans l’ensemble, les exposés et brainstormings sur le journalisme ont permis la maîtrise et une grande connaissance sur les maladies infectieuses, comme sur la dengue, la fièvre jaune, le Zika, l’Ebola). Les techniques de traitement de l’information sur les maladies infectieuses et ce qu’on attend par journalistes scientifiques ont été abordés. Les questions du comment traiter l’information dans le domaine de la santé et du comment donner l’information en temps de crise, du comment maîtriser la gestion de l’information en temps de crise ont fait objet de débat et d’explication, sans oublier les notions de gestion de l’information de santé en temps de crise. Tout ceci a permis de maîtriser les spécificités du traitement de l’information pour les différents médias et les sources crédibles d’informations.

De manière générale, l’atelier de Yaoundé nous a appris qu’un journaliste scientifique est celui qui traite une information à partir des données scientifiques. Il ne doit pas être une source de rumeur, mais plutôt un éclaireur de l’opinion publique. Le journaliste dans le traitement de l’information face aux maladies infectieuses devra dans un premier temps avoir les connaissances sur la maladie mise en cause et identifier les sources d’information fiable avant de la diffuser. Il est aussi important, de rappeler que le rôle du journaliste scientifique dans une situation de crise sanitaire doit non seulement être de donner l’information aux populations, mais aussi de sensibiliser à partir des données chiffrées pour une prise de conscience de cette dernière, des gouvernements ou des organisations non gouvernementales du domaine.

Article par Rigobert Kenmogne, journaliste camerounais et participant à l’atelier de formation