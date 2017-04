Le 85e Congrès de l’Acfas accueille des milliers de chercheurs de 30 pays, incluant de l’Afrique

L’Association francophone pour le savoir (Acfas), en collaboration avec l’Université McGill, organise la 85e édition du Congrès de l’Acfas à Montréal, Canada (8 > 12 mai 2017). Ce congrès annuel et le plus important rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la recherche de la Francophonie, accueille des milliers de chercheurs et d’utilisateurs de la recherche provenant d’une trentaine de pays.

Le congrès est traditionnellement une occasion de créer des points de rencontre avec :

• Plus de 2 800 communications orales et par affiches et 120 panels de discussions organisées dans 213 colloques scientifiques et Enjeux de la recherche

• Plus d’une centaine d’activités gratuites réparties entre les activités grand public Science-moi ! et les sessions de communications libres

Le Congrès de l’Acfas, accueillera aussi multiples conférenciers venant de l’Afrique qui échangeront sur leurs expertises dans des domaines comme, par exemple, la motivation entrepreneuriale des femmes au Cameroun, l’enseignement à distance par des MOOC au Maroc, la gouvernance et la performance des établissements de santé au Sénégal, etc.

Consultez ici la liste avec tous les participants africains classés selon leur provenance.

Le site internet du congrès permet aussi de faire des recherches distinctes par le nom des conférenciers, par leurs institutions, les différentes activités organisées, etc.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions en ligne seront ouvertes jusqu’au 23 avril 2017. À titre indicatif, vous pouvez consulter la grille tarifaire applicable pour le 85e Congrès de l’Acfas (congrès 2017) ainsi que la politique d’inscription.

Veuillez prendre note qu’il n’existe pas de tarif journalier et/ou par activité.

Pour plus d’informations sur la 85e édition du Congrès de l’Acfas consultez le site internet et le programme ici.