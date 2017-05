Université Laval : L’essentiel de la communication et du journalisme scientifiques

… avec un microprogramme de deuxième cycle à temps partiel et à distance

Le nouveau Microprogramme de deuxième cycle communication et journalisme scientifiques qui débutera en septembre 2017 à l’Université Laval à Montréal, Canada s’adresse à tous ceux et celles intéressés à jouer un rôle dans la communication et l’animation de l’indispensable débat public sur les enjeux environnementaux, biomédicaux, scientifiques et technologiques qui détermineront l’avenir de nos sociétés.

Les diplômés du microprogramme auront une longueur d’avance lorsqu’ils postuleront un emploi en communication au sein d’un centre de recherche, d’une société industrielle, d’une startup techno, d’un ministère, d’une fondation ou d’une ONG, ainsi qu’un poste en journalisme scientifique, animation scientifique ou muséologie.

Que vous envisagiez la communication scientifique à temps plein – ou à temps partiel parce que vous avez déjà un emploi mais que vous voulez partager vos connaissances – vous maîtriserez les techniques essentielles de la communication et du journalisme scientifiques, à temps partiel, à votre rythme et à partir de votre domicile. Et cela en moins d’un an, en vous inscrivant au Microprogramme de deuxième cycle en communication et journalisme scientifiques du Département d’information et de communication de l’Université Laval.

Ce microprogramme s’appuie sur le succès du cours de communication scientifique donné à distance par la journaliste Amélie Daoust-Boisvert et suivi par des centaines d’étudiants depuis 2009.

En plus du cours Communication scientifique, le microprogramme comprend le nouveau cours Sciences et grands défis de l’humanité, mettant à contribution une quinzaine de professeurs de la Faculté des sciences et génie, et une version en ligne du cours Journalisme scientifique donné en classe depuis 2009 par la journaliste Valérie Borde.

Toute personne détenant un baccalauréat ou une formation jugée équivalente est admissible au microprogramme créé avec la collaboration de la Faculté des Sciences et génie et la Chaire de journalisme scientifique Bell Globemedia.

POUR EN SAVOIR PLUS

Lien vers le Microprogramme de deuxième cycle en communication et journalisme scientifiques

Date limite pour déposer une demande d’admission : 15 août 2017

POUR TOUTE QUESTION

François Demers

Directeur du programme

+1 418 656-2131 poste 4843 ou françois.demers@com.ulaval.ca