HealthToolbox séduit les journalistes béninois

« HealthToolbox, outil de communication en santé : importance pour le travail des journalistes béninois » c’est le thème d’une causerie animée le 23 juin par Christophe Assogba, Journaliste scientifique, Président de l’Association des journalistes et communicateurs scientifiques du Bénin (AJCSB) et du Forum des journalistes et communicateurs scientifiques d’Afrique de l’Ouest (WAFSJC). C’était à la faveur des rencontres hebdomadaires du club de presse : « Café Médias Plus ».

« HealthToolbox » est une nouvelle plateforme de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques (WFSJ) lancée officiellement le 22 juin à Montréal, Canada. Sa mise en place vise à faciliter la mise en relation et la collaboration entre les journalistes africains et les experts en santé pour une amélioration de la qualité de l’information au profit des différentes populations.

Au cours de sa présentation, Christophe Assogba a expliqué à ses confrères que la plateforme vise à apporter des solutions à l’épineux problème que connaissent les hommes des médias particulièrement dans les pays en voie de développement quant à l’accès aux sources primaires d’informations que constituent les experts. Elle offre aussi l’opportunité aux experts de profiter du savoir-faire des journalistes quant à la communication autour de leurs travaux.

Le président de l’AJCSB a détaillé que la plateforme dispose d’un répertoire des journalistes, d’un répertoire des experts, d’un centre de ressources qui renseigne sur plusieurs maladies qui font ravages dans le monde avec des statistiques actualisées, et un blog pour le partage des articles entre journalistes et même experts qui le désirent.

Lien vers la HealthToolbox ici.

Article par Christophe D. Assogba

Bénin, le 25 juin 2017