Nouvelle ressource : Le guide pratique sur l’hépatite C pour journalistes

Consultez le guide pratique sur l’hépatite C en français pour journalistes, accessible gratuitement dans notre centre de ressources sur notre site internet.

Êtes-vous journalistes et voulez-vous connaitre la réalité derrière cette maladie infectieuse, ses conséquences ainsi que son traitement? Le guide pratique sur l’hépatite C vous permettra de connaitre toutes ses caractéristiques afin que vous puissiez couvrir ce sujet complexe avec les faits en main.

Découvrez aussi sur notre site les autres ressources et boites à outils (en anglais) gratuites pour journalistes sur des sujets comme la démence, le nucléaire, l’Ebola, etc., et développées dans le but de mieux informer et communiquer sur ces sujets particuliers.