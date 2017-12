A word from the new WFSJ President / Palabras del nuevo presidente de la FMPC

Empowering and serving the needs of science journalists worldwide.

One month after the very successful and exciting World Conference of Science Journalists (WCSJ2017) in San Francisco, I am still energized by all the lively discussions that took place there. I am also grateful to be given the opportunity to be the next WFSJ President. And I am looking forward to what we can achieve together.

Today, in our rapidly changing world science journalism is more relevant and important than ever. Amid a rising distrust in science and attacks on the freedom of the press, it is important to strive even harder to keep our communities and societies informed about the challenges we face, and to inspire them with the solutions science has to offer.

That is why I am looking forward to working with the new board over the next two years, and to ensure the WFSJ continues to empower and serve the needs of science journalists worldwide.

I hope you will join us in our efforts to help build bridges between our members, to address the most pressing issues our profession faces, and to continue to stand up as a voice for reason globally.

I hope the WFSJ will be able to support you in your work so that you can continue to be the heroes that you are!

— Mohammed Yahia, WFSJ President

SPANISH TRANSLATION

Palabras del nuevo presidente de la Federación Mundial de Periodistas Científicos (WFSJ)

Empoderando y atendiendo las necesidades de los periodistas de ciencia de todo el mundo

A un mes de la exitosa y emocionante Conferencia Mundial de Periodistas Científicos (WCSJ2017) en San Francisco, Estados Unidos, todavía estoy lleno de energía por las animadas discusiones y debates que allí tuvieron lugar. También estoy agradecido de tener la oportunidad de ser el nuevo presidente de la Federación Mundial de Periodistas Científicos (WFSJ). Estoy entusiasmado por todo lo que podemos lograr juntos.

Hoy, en nuestro mundo rápidamente cambiante, el periodismo científico es más relevante e importante que nunca. En medio de una creciente desconfianza en la ciencia y de ataques a la libertad de prensa, es importante esforzarse aún más para mantener a nuestras comunidades y sociedades informadas sobre los desafíos que enfrentamos, y para inspirarlas con las soluciones que la ciencia tiene para ofrecer.

Es por eso que estoy deseoso de trabajar con la nueva junta directiva en los próximos dos años y asegurar que la WFSJ continúe potenciando y sirviendo las necesidades de los periodistas científicos de todo el mundo.

Espero que se unan a nosotros en nuestros esfuerzos para ayudar a construir puentes entre nuestros miembros, para abordar los problemas más apremiantes que enfrenta nuestra profesión y para continuar alzándonos a nivel mundial como voz de la razón.

¡Espero que la WFSJ pueda apoyarlos en su trabajo para que continúen siendo los héroes que son!

— Mohammed Yahia, presidente de la WFSJ