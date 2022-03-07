هذه دعوة الي المشاركة في الاستبيان الخاص بنا لإضافة وجهة نظرك بخصوص تشكيل المبادئ الإرشادية للصحافة العلمية.

أنت وصحفيات وصحفيون علميون آخرون حول العالم مدعوون للمشاركة في استطلاع عالمي حول التجربة والأفكار التي شكلت حياتك المهنية. ونتوقع ان تكشف نتائج هذا التحقيق عن المبادئ التي تحدد هذا المجال والقيم التي يحملها الممارسون او الممارسات للصحافة العلمية.

يعد هذا المشروع مبادرة مشتركة بين مؤسسة كافلي والاتحاد العالمي للصحفيين العلميين والمعهد الوطني البرازيلي للاتصالات العامة للعلوم والتكنولوجيا. بدأت المبادرة عملها بدراسة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بهدف تحديد وجهات نظر الصحفيات والصحفيين العلميين حول الصحافة العلمية في المنطقة. بناءً على إجابات حوالي 180 صحفيًا علميًا، مع تعليقات مستفيضة حول مواضيع مختلفة، تم توسيع نطاق المبادرة وأصبحت الآن عالمية. هي متاحة الآن بسبع لغات: الإنجليزية والعربية والصينية والبرتغالية، والإسبانية، والفرنسية، والروسية.

ستساعد النتائج في تعزيز بيان المبادئ التوجيهية للصحافة العلمية، التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر العالمي للصحفيين العلميين في يونيو في ميديلين (كولومبيا).

يستغرق ملئ الاستطلاع 15 دقيقة تقريبا.

كلما زاد عدد الأشخاص المشاركين وزاد تنوع البلدان والثقافات التي يمثلونها، زاد تأثير هذا الاستطلاع. نحن حرصين على أن نسمع منك ومن أي شخص آخر قد ترغب في ضمه الي الاستبيان. يرجى الرد على هذه الدعوة ومشاركتها مع زميلاتك وزملائك في الصحافة العلمية.