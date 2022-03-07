科学新闻应采用哪些指导原则？请与我们分享您的看法。

我们诚邀来自全世界的科学记者参与一项问卷调查。通过征集您和其它科学记者职业生涯的经验和看法，本调查旨在反映科学新闻的基本原则和科学新闻从业者的价值观。

这项问卷调查由Kavli 基金会、世界科学记者联合会和巴西国家科学技术公共传播研究所三者联合倡议。起初的调查范围是拉丁美洲和加勒比地区国家，目的是了解科学记者对该地区科学新闻的看法。根据约 180 名科学记者的回答和评论，现将调查范围扩展到全世界。这次调查包括七种语言版本：英语、阿拉伯语、中文、葡萄牙语、西班牙语、法语和俄语。

调查的结果将有助于巩固《关于科学新闻指导原则的声明》。该声明将于今年6 月在哥伦比亚麦德林市举行的世界科学记者大会 (WCSJ2022) 期间进行讨论。

填写问卷大约需要 15 分钟。

填写问卷的人越多，调查结果就越能反映来自不同国家、不同文化的声音。我们诚邀您参与此次调查，也欢迎您把问卷链接分享给其他科学记者。

调查链接如下：

中文: https://www.surveymonkey.com/r/PYDQNT5

英语: https://www.surveymonkey.com/r/Y6BZSFP

阿拉伯语: https://www.surveymonkey.com/r/P3DVQWR

法语: https://fr.surveymonkey.com/r/36QKS5P

西班牙语: https://es.surveymonkey.com/r/NMPS93N

葡萄牙语: https://pt.surveymonkey.com/r/XZHTHKH

俄文: https://ru.surveymonkey.com/r/T6TL7MM