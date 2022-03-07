

Мы просим вас принять участие в нашем опросе и внести свой вклад в формирование руководящих принципов научной журналистики.

Мы приглашаем вас и других научных журналистов по всему миру принять участие в глобальном исследовании опыта и идей, которые сформировали вашу профессиональную жизнь. Результаты этого исследования помогут раскрыть принципы, определяющие область научной журналистики, и ценности, которых придерживаются практикующие специалисты.

Этот проект является совместной инициативой Фонда Кавли, Всемирной федерации научных журналистов и Бразильского Национального института общественной коммуникации в сфере науки и технологий. Это исследование изначально проводилось в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна для того, чтобы определить взгляды научных журналистов на научную журналистику в этом регионе. На основе ответов более 180 научных журналистов с обширными комментариями по различным темам, инициатива была расширена и теперь носит глобальный характер. Сейчас опрос доступен на семи языках: английском, арабском, китайском, португальском, испанском, французском и русском.

Результаты исследования помогут консолидировать Декларацию о руководящих принципах научной журналистики, которое будет обсуждаться на Всемирной конференции научных журналистов в июне в Медельине (Колумбия).

Опрос займет 15 минут вашего времени.

Этот опрос будет тем более ценным, чем больше людей из разных стран примут с нем участие. Нам очень важно ваше мнение и мнение ваших коллег. Пожалуйста, поделитесь этим приглашением с теми, кому это могло бы быть интересно.

Ссылка на опрос:

Русский: https://ru.surveymonkey.com/r/T6TL7MM

Английский: https://www.surveymonkey.com/r/Y6BZSFP

Арабский: https://www.surveymonkey.com/r/P3DVQWR

Французский: https://fr.surveymonkey.com/r/36QKS5P

Испанский: https://es.surveymonkey.com/r/NMPS93N

Португальский: https://pt.surveymonkey.com/r/XZHTHKH

Китайский: https://www.surveymonkey.com/r/PYDQNT5