Participe da nossa pesquisa e acrescente sua perspectiva à constituição dos Princípios Orientadores do Jornalismo Científico

Você e outros jornalistas de ciência de todo o mundo estão convidados a participar de uma pesquisa global sobre a experiência e os insights que têm moldado sua vida profissional. Os resultados desta ambiciosa pesquisa revelarão os princípios que definem este campo e os valores sustentados por profissionais como você.

Este projeto é uma iniciativa conjunta da Fundação Kavli, da Federação Mundial de Jornalistas Científicos e do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. Ele teve início com um estudo na América Latina e Caribe, com o objetivo de mapear as visões de jornalistas de ciência sobre o jornalismo científico na região. Com base nas respostas de aproximadamente 180 jornalistas científicos, com extensos comentários sobre diferentes tópicos, a iniciativa foi ampliada e agora é mundial. Agora ela está disponível em sete idiomas: inglês, árabe, chinês, português, espanhol, francês e russo.

Os resultados ajudarão a consolidar a Declaração de Princípios Orientadores do Jornalismo Científico, a ser discutida durante a Conferência Mundial de Jornalistas Científicos em junho, em Medellín (Colômbia).

A pesquisa leva 15 minutos para ser preenchida.

O impacto desta pesquisa aumentará com o número de pessoas que participarem, bem como com a diversidade de países e culturas que elas representam. Queremos ouvir você e qualquer outra pessoa que você queira incluir. Por favor, responda e compartilhe este convite com seus colegas jornalistas científicos.

O link para a pesquisa está disponível em:

Português: https://pt.surveymonkey.com/r/XZHTHKH

Inglês: https://www.surveymonkey.com/r/Y6BZSFP

Árabe: https://www.surveymonkey.com/r/P3DVQWR

Francês: https://fr.surveymonkey.com/r/36QKS5P

Espanhol: https://es.surveymonkey.com/r/NMPS93N

Chinês: https://www.surveymonkey.com/r/PYDQNT5

Russo: https://ru.surveymonkey.com/r/T6TL7MM