Répondez à notre enquête et ajoutez votre point de vue à la formation des principes directeurs du journalisme scientifique

Vous et d’autres journalistes scientifiques du monde entier êtes invités à participer à une enquête mondiale sur l’expérience et les idées qui ont façonné votre vie professionnelle. Les résultats de cette enquête ambitieuse révéleront les principes qui définissent ce domaine et les valeurs défendues par des praticiens comme vous.

Ce projet est une initiative conjointe de la Fondation Kavli, de la Fédération Mondiale des Journalistes Scientifiques et de l’Institut National Brésilien de la Communication Publique de la Science et de la Technologie. Cela a commencé par une étude lancée en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans le but de collecter les points de vue des journalistes scientifiques sur le journalisme scientifique dans la région. Sur la base des réponses d’environ 180 journalistes scientifiques, avec des commentaires approfondis sur différents sujets, l’initiative a été élargie et est désormais mondiale. Il est maintenant disponible en sept langues : anglais, arabe, chinois, portugais, espagnol, français et russe.

Les résultats aideront à consolider la Déclaration des principes directeurs du journalisme scientifique, qui sera discutée lors de la Conférence Mondiale des Journalistes Scientifiques, en juin, à Medellín (Colombie).

Le sondage prend 15 minutes à remplir.

L’impact de cette enquête augmentera avec le nombre de personnes qui y participeront, ainsi que la diversité des pays et des cultures qu’elles représentent. Nous voulons vous entendre ainsi que toute autre personne que vous pourriez vouloir inclure. Veuillez s’il vous plaît répondre et partager cette invitation avec vos collègues journalistes scientifiques.

Le lien pour l’enquête est disponible à:

French: https://fr.surveymonkey.com/r/36QKS5P

English: https://www.surveymonkey.com/r/Y6BZSFP

Arabic: https://www.surveymonkey.com/r/P3DVQWR

Spanish: https://es.surveymonkey.com/r/NMPS93N

Portuguese: https://pt.surveymonkey.com/r/XZHTHKH

Chinese: https://www.surveymonkey.com/r/PYDQNT5

Russian: https://ru.surveymonkey.com/r/T6TL7MM